Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 02.05.2026

Delmenhorst (ots)

Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an einem Messtrailer in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Ahlhorn. Bislang unbekannte Personen beschädigten in der Zeit von Donnerstag, 30. April 2026, 20:00 Uhr, bis Freitag, 01. Mai 2026, 11:00 Uhr einen Messtrailer des Landkreises Oldenburg mit Farbe, sodass keine Messungen mehr stattfinden können. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf uns sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Oldenburg: Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht in Harpstedt +++ Führerschein beschlagnahmt

Harpstedt. Nach einem Verkehrsunfall in Harpstedt am 01.05.2026 gegen 15:45 Uhr, wurde der Führerschein der Unfallverursacherin beschlagnahmt. Die 39-Jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem Pkw die Nordstraße in Harpstedt, als sie vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw derart stark kollidierte, dass beide Fahrzeuge anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Anschließend entfernte sich die Harpstedterin fußläufig von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten des PK Wildeshausen an der Halteranschrift angetroffen werden. Durch die Beamten konnte ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein der Fahrzeugführerin beschlagnahmt. Zudem wurden Strafverfahren eingeleitet.

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