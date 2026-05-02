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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 02.05.2026

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Sachschaden. 26954 Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße Höhe Hausnummer 82

Am 02. April 2026, gegen 00.35 Uhr, befuhren zwei 16jährige Nordenhamer mit einem Leichtkraftwagen die Friedrich-Ebert-Straße, aus Richtung Hafenstraße kommend, in Richtung Blexen. In Höhe der Hausnummer 82 kam er aufgrund einer Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf dem dortigen Parkstreifen. Durch den Zusammenstoß wurde der 16jährige Beifahrer in dem Leichtkraftwagen leicht verletzt. Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000 Euro eingeschätzt.

Rückfragen bitte an:

PK Nordenham

Tel.: 04731/2694-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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