Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchsdiebstahl in einen Fachhandel

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:15 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Schiebeeingangstür eines Fachhandels für Werkzeuge in der Nienburger Straße mit einem Hammer eingeschlagen. Hierdurch haben sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und letztendlich Bargeld entwendet. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.

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