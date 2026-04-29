Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei kontrolliert Zweiräder bei landesweitem Aktionstag

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am 28.04.2026 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 im Zeitraum von 12:00 bis 20:00 Uhr im Rahmen des Aktionstages "Sicher mobil leben - Zweiräder im Blick" entsprechende Kontrollen im Stadtgebiet Ludwigshafen durch.

Zunächst erfolgten präventive Schulwegkontrollen an der Albert-Einsteinschule sowie der Gräfenauschule. Ziel war es, Schüler hinsichtlich Gefahrenstellen, richtigem Verhalten im Straßenverkehr sowie der Verkehrssicherheit von Fahrrädern zu sensibilisieren. Hierbei wurden mehrere Gespräche mit Schülern und Eltern geführt. Zudem konnten mehrere Parkverstöße, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wegen eines nicht zugelassenen E-Scooters sowie verbotswidrige Nutzung von Gehwegen festgestellt und geahndet werden.

Im Anschluss wurde eine stationäre Kontrolle im Ostring durchgeführt. Hierbei wurden mehrere Verstöße wegen der Nichtbenutzung der Radwege geahndet. Die betroffenen Radfahrer wurden auf ihr Fehlverhalten hingewiesen.

Abschließend führten die Einsatzkräfte stationäre und mobile Kontrollen im Bereich der nördlichen Innenstadt durch. Dabei wurden unter anderem weitere Verstöße im Zusammenhang mit nicht zugelassenen E-Scootern festgestellt. Da es sich bei den Verantwortlichen überwiegend um Minderjährige handelte, wurden die Erziehungsberechtigten entsprechend informiert und aufgeklärt.

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