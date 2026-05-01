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POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgänger
Delmenhorst (ots)
Am 30.04.2026 gegen 18:50 Uhr kam es im Brendelweg in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 55-jähriger Frau aus Delmenhorst befuhr mit ihrem Pkw Renault die Jägerstraße und beabsichtigte nach rechts auf den Brendelweg einzubiegen. Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin eine 15-jährige Fußgängerin aus Delmenhorst, die den Brendelweg über die Fußgängerfurt in Richtung Jägerstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde von dem einbiegenden Pkw erfasst und hierdurch schwer verletzt. Die 15-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
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