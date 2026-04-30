Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall zwischen drei Beteiligten +++ Unfallverursacher lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Morgen des 30. April 2026, gegen 07:45 Uhr, erlitt ein 43-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr lebensgefährliche Verletzungen. Ein weiterer Beteiligter wurde leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 43-Jährige aus Bremen mit seinem Sattelzug die A 1 in Fahrrichtung Bremen. Dabei erkannte er zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum das Stauende zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Sattelzug, der von einem 47-Jährigen aus Litauen gefahren wurde, auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren Sattelzug aufgeschoben, in dem ein 28-Jährigen aus Schwarme am Steuer saß.

Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte durch Rettungskräfte und die Feuerwehr geborgen werden. Der Notarzt stufte die Verletzungen des Mannes als lebensgefährlich ein. Er wurde durch Rettungskräfte in Krankenhaus gefahren.

Der junge Mann aus Schwarme erlitt leichte Verletzungen. Der 47-Jährige wurde vor Ort untersucht, er blieb durch den Unfall unverletzt.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt sind Sachschäden in derzeit geschätzter Höhe von 130.000 Euro entstanden.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge sowie der anschließenden Reinigung der Fahrbahn wurde die A1 in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt. Der Verkehr wird im Dreieck Stuhr abgeleitet. Es wird empfohlen das Gebiet weiträumig, ab dem Dreieck Ahlhorner Heide über die Autobahn 29, zu umfahren.

Die Vollsperrung dauert an.

Insgesamt waren 65 Personen mit elf Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren Brinkum, Groß Mackenstedt und Fahrenhorst im Einsatz.

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