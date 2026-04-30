Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hatten +++ Beteiligte leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Wildeshauser Straße in Hatten am Mittwoch, 29. April 2026 gegen 07:20 Uhr, verletzte sich eine 15-Jährige aus Winkelstett leicht.

Der 19-jährige Unfallverursacher aus Hatten befuhr mit seinem Volvo zum Unfallzeitpunkt die Wildeshauser Straße und beabsichtigte nach links in die Schulstraße abzubiegen. Dabei übersah er, vermutlich aufgrund von tiefstehender Sonne, die vorfahrtsberechtigte 15-Jährige auf ihrem Leichtkraftrad, die in Richtung Kirchhatten unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 15-Jährige leicht verletzte. Eine Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

An den Fahrzeugen entstanden insgesamt geschätzte Sachschäden in Höhe von 7.000 Euro.

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