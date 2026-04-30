Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einkauf am 29. April 2026 zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr stellte eine 60-Jährige aus Stuhr Beschädigungen an ihrem Fahrzeug, das auf einem Parkplatz in der Hafenstraße in Elsfleth abgestellt war, fest.

Durch einen bislang unbekannten Verursacher wurde ihr roter Smart links an der hinteren Stoßstange beschädigt. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Brake bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04401 - 9350 zu melden.

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