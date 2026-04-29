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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer kollidiert mit Baum an der Bundesstraße 212 in Ganderkesee und verletzt sich leicht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 28. April 2026, gegen 22:50 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann aus Wildeshausen mit seinem Pkw Opel auf der Bundesstraße 212 in Richtung Bookholzberg.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Fahrer auf geradem Fahrbahnverlauf nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. In der Folge zog sich der junge Mann aus Wildeshausen leichte Verletzungen zu.

Insgesamt entstanden Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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