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POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 211 bei Ovelgönne +++ Eine Person leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Am Montag, 27. April 2026, gegen 19:21 Uhr kam es auf der Bundesstraße 211 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, in welcher Folge eine Frau leichte Verletzungen erlitt.
Eine 52-jährige Audi-Fahrerin sah vor von ihrer Grundstückseinfahrt an der Bundesstraße auf die B211 aufzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die 52-Jährige eine 23-jährige VW-Fahrerin, welche die Bundesstraße 211 in Richtung Oldenburg befuhr. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Die 52-Jährige wurde leicht verletzt, die 23-Jährige aus Oldenburg blieb unverletzt.
Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf rund 7.000 Euro geschätzt. Beide Pkw blieben fahrbereit.
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