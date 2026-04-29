PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 211 bei Ovelgönne +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. April 2026, gegen 19:21 Uhr kam es auf der Bundesstraße 211 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, in welcher Folge eine Frau leichte Verletzungen erlitt.

Eine 52-jährige Audi-Fahrerin sah vor von ihrer Grundstückseinfahrt an der Bundesstraße auf die B211 aufzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die 52-Jährige eine 23-jährige VW-Fahrerin, welche die Bundesstraße 211 in Richtung Oldenburg befuhr. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 52-Jährige wurde leicht verletzt, die 23-Jährige aus Oldenburg blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf rund 7.000 Euro geschätzt. Beide Pkw blieben fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 11:38

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine leicht verletzte Pedelec-Fahrerin in Lemwerder

    Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 28. April 2026, gegen 16:10 Uhr kam es auf der Flughafenstraße in Lemwerder zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Opel und einer Pedelec-Fahrerin. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Berne mit ihrem Opel im Einmündungsbereich der Flughafenstraße und sah vor nach links auf die Flughafenstraße in ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:26

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 28. April 2026, gegen 10:30 Uhr kam es in Delmenhorst auf dem Bürgerkampweg zu einem Verkehrsunfall, in welcher Folge eine Person leichte Verletzungen erlitt. Eine 43-jährige BMW-Fahrerin aus Delmenhorst parkte ihren Pkw am Fahrbahnrand und öffnete ihre Pkw-Tür. Ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr am geparkten Pkw vorbei und ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:08

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Reihenhaus in Hatten +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 28. April 2026, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Reihenhaus in der Straße Am Alten Holzplatz in Hatten zu verschaffen. Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte sich der Täter durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Haus zu verschaffen. Die Geräusche weckten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren