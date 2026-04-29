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POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine leicht verletzte Pedelec-Fahrerin in Lemwerder
Delmenhorst (ots)
Am Dienstag, 28. April 2026, gegen 16:10 Uhr kam es auf der Flughafenstraße in Lemwerder zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Opel und einer Pedelec-Fahrerin.
Nach bisherigem Kenntnisstand hielt eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Berne mit ihrem Opel im Einmündungsbereich der Flughafenstraße und sah vor nach links auf die Flughafenstraße in Fahrtrichtung der Deichstraße einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die 20-Jährige Pkw-Fahrerin die bevorrechtigte 27-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bremen-Vegesack.
In der Folge kam es zur Kollision der Radfahrerin und dem Pkw. Die 27-Jährige Zweiradfahrerin zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.
Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 3.500 Euro geschätzt.
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