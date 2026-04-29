Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Rettungshubschrauber landet auf Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 28. April 2026, gegen 15:20 Uhr kam es in Stuhr im 3-K-Weg zu einem Arbeitsunfall eines Mannes, was einen Rettungshubschraubereinsatz zur Folge hatte.

Ein 46-jähriger Mann aus Bremen war mit Gartenarbeiten auf einem Firmengelände an der Autobahn 1 in Stuhr beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann in einen angrenzenden Graben und wurde bewusstlos. Zur medizinischen Versorgung des Mannes wurden ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber angefordert.

Der Rettungshubschrauber war in wenigen Minuten direkt an der Unfallörtlichkeit und landete auf dem zweispurigen Zubringer der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück zur Autobahn 28.

Die anrückende Freiwillige Feuerwehr aus Brinkum unterstützte vor Ort mit 22 Kameraden und Kameradinnen. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn sperrten den zweispurigen Abschnitt im Dreieck Stuhr für rund 1 Stunde. Gegen 16:40 Uhr wurde die Autobahn in dem Bereich wieder freigegeben.

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