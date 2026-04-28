Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. April 2026, kam es gegen 14:30 Uhr auf der Straße Iffens in Butjadingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 24-jähriger Mann aus Butjadingen mit einem Ford Geländewagen die Straße Iffens. An dem Fahrzeug war ein Anhänger angekoppelt.

Während der Fahrt soll sich nach derzeitigen Erkenntnissen ein Assistenzsystem des Fahrzeugs aktiviert haben, wodurch der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Gespann verlor. In der Folge geriet der Anhänger ins Schleudern, überschlug sich und brachte anschließend auch das Zugfahrzeug zum Überschlag.

Der Pkw kam auf dem Dach zum Stillstand.

Der 24-jährige Fahrzeugführer sowie seine Mitfahrer, ein 40-jähriger Mann aus Elsfleth und ein 50-jähriger Mann aus Nordenham, erlitten leichte Verletzungen.

Der Pkw war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

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