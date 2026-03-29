Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Betrunkene Pkw-Fahrerin in Ganderkesee kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 28. März 2026, gegen 19:55 Uhr, wurde der Polizei eine Frau gemeldet, die ihren Pkw untypisch auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Ganderkesee abgestellt hatte und nach Verlassen ihres Fahrzeugs durch einen schwankenden Gang aufgefallen war.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn begaben sich zum Parkplatz und stellten fest, dass die Frau ihren Pkw bereits wieder in Gang gesetzt hatte. Sie konnten den Pkw wenig später im Ortskern von Ganderkesee kontrollieren.

Bei der Überprüfung der Fahrerin, bei der es sich um eine 59-Jährige aus dem Landkreis Oldenburg handelte, konnten die Beamten neben körperlichen Auffälligkeiten Alkohol in der Atemluft feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab folglich einen Wert von 1,36 Promille.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Richterin die Beschlagnahme ihres Führerscheins an. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

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