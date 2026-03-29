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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 1 in Emstek

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 1 in Emstek
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Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Samstag, 28. März 2026, gegen 12:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 entstanden. Glücklicherweise wurde dabei nur eine Person leicht verletzt.

Zur Unfallzeit war ein 25-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Mercedes auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Cloppenburg geriet er während eines Hagelschauers aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der 25-Jährige konnte sich selbständig aus dem schwer beschädigten Mercedes befreien und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An seinem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316-115
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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