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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gefährdung des Straßenverkehrs an Fußgängerüberweg in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am 27.03.2026, gegen 16:45 Uhr, ist eine 47-jährige Nordenhamerin im Begriff mit ihrem 4-jährigen Enkel fußläufig den Fußgängerüberweg an der Atenser Allee, in Höhe des dortigen Lidl-Marktes, zu überqueren. Während die ersten Fahrzeuge aus beiden Richtungen ordnungsgemäß vor dem Überweg halten, schert aus Richtung Viktoriastraße ein schwarzer SUV zum Überholen aus und fährt an der Fahrzeugschlange vorbei. An dem Überweg erblickt der Fahrzeugführer die querende 47-jährige mit ihrem Enkel und bremst stark. Der Zusammenstoß wird aber nur durch das Rennen der Fußgänger knapp verhindert. Der SUV quert in der Folge direkt hinter den Fußgängern den Überweg und entfernt sich dann in Richtung Norden. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Wer Hinweise zu dem besagten Pkw oder dem Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Nordenham unter 04731/2694-0 in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Lübtow, PHK'in
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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