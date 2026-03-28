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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Bistro

Delmenhorst (ots)

Am 28.03.26, gegen 04:50 Uhr, versuchte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einem Bistro in der Cramerstraße zu verschaffen. Die Täterschaft wirkte auf ein Fenster an dem Gebäude ein, so dass dieses zu Bruch ging und die Alarmanlage ausgelöst wurde. Die Täterschaft konnte sich unerkannt vom Tatobjekt entfernen.

Durch die Polizei in Delmenhorst wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei unter der Nummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Lübtow, PHK'in
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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