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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 26. März 2026, gegen 14:00 Uhr, kam es in Hude auf der Vielstedter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wonach sich eins unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Eine 27-jährige Frau aus Rastede fuhr in ihrem Mercedes auf der Vielstedter Straße in Fahrtrichtung Hude, als ihr ein Pkw entgegenkam, der trotz Gegenverkehr überholte.

Die junge Frau im Mercedes musste ihr Fahrzeug nach rechts lenken, um eine frontale Kollision zu vermeiden und kollidiert hierbei mit einem Leitpfosten.

Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt. Am Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von knapp 1.500 Euro.

Der Überholer entfernte sich hiernach unerlaubt vom Unfallort und wird in der Folge gesucht.

Die Polizei Hude nahm den Verkehrsunfall und die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw oder der rücksichtslosen Fahrweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408 809030 zu melden

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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