Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gefährliche Körperverletzung in Nordenham +++ Zivilcourage rettet Mann das Leben

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 22. März 2026, gegen 17:50 Uhr, eskalierte in Nordenham in der Burhaver Straße ein Streit zwischen einem Paar.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fügte eine 30-jährige Frau ihrem 45-jährigen Partner mit einem Messer schwerste Verletzungen zu. Durch die Schreie des Mannes eilten zwei Nachbarn zu dem Opfer und stellten fest, dass dieser stark blutete.

Ein 53-jährige Nachbar rannte unverzüglich zu einer nahen gelegenen Lokalität in der Burhaver Straße und bat um Hilfe. In der Lokalität fand zu dem Zeitpunkt eine Vereinssitzung einer Sportmannschaft statt.

Die Gäste der Lokalität erkannten den Ernst der Lage und begaben sich direkt zu der Wohnung, wo der schwer verletzte Mann dringend Hilfe benötigte.

Ein 46-jähriger Mann aus Nordenham, der sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, führte in seinem privaten Auto Erste-Hilfe-Material mit, das speziell für eine Messerverletzung hilfreich war.

Ein 49-jähriger Polizeibeamter und eine 29-jährige Polizeibeamtin, die in ihrer Freizeit dem Vereinstreffen beiwohnten, konnten im Zusammenwirken mit einem 25-jährigen Nordenhamer, einer 35-jährigen Frau aus Burhave, welche im medizinischen Bereich tätig ist und einem 47-jährigen Mann aus Nordenham eine derart gute Erste-Hilfe bei dem Verletzten durchführen, dass sie die Blutung mindern konnten ehe der eintreffende Notarzt und die Rettungswagenbesatzung die Versorgung des Mannes übernahmen.

Durch das engagierte und umsichtige Handeln der Ersthelfenden konnte das Versterben des Mannes durch den starken Blutverlust vor Ort verhindert werden.

Der 45-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen einem naheliegenden Krankenhause zugeführt.

Die 30-Jährige konnte vor Ort durch die eintreffenden Beamten und Beamtinnen der Polizei Nordenham vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Blutprobe der Frau entnommen. Im Anschluss an die erfolgten Maßnahmen wurde die Frau aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

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