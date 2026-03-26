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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen gesucht zu Einbruch in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 24. März 2026, 12:30 Uhr, bis Mittwoch, 25. März 2026, 09:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter auf gewaltsame Weise Zutritt zu einem Schuppen einer sozialen Einrichtung in der Graf-Anton-Günther-Straße in Ovelgönne.

Die gesuchten Täter brachen den Schuppen auf und entwendeten Werkzeuge, sowie Werkmaterialien.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 9350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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