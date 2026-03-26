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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Emstek

Delmenhorst (ots)

Während eines Hagelschauers ist am Mittwoch, 25. März 2026, gegen 19:05 Uhr, ein Autofahrer auf der Autobahn 1 in Emstek ins Schleudern geraten.

Der 35-jährige Oldenburger war mit seinem SUV auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs und passte die gefahrene Geschwindigkeit nicht an die äußeren Bedingungen an. Kurz vor der Anschlussstelle Cloppenburg verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Schutzplanken. Am SUV entstanden erhebliche Schäden in Höhe von etwa 15.000 Euro, ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme wurden auch die Reifen am SUV in Augenschein genommen, die nicht mehr über eine ausreichende Profiltiefe verfügten.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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