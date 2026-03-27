Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 26. März 2026, gegen 19:45 Uhr, kam es in Elsfleth auf der Straße Oberrege zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Fußgänger.

Eine 55-jährige Frau aus Brake fuhr in ihrem VW auf der Straße Oberrege aus Berne kommend in Richtung Brake und übersah auf der Strecke das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der Frau im VW und einem bevorrechtigten 49-jährigen Fußgänger, der bei grün die Straße überqueren wollte.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt.

Ein Rettungswagen verbrachte den verletzten Fußgänger in ein umliegendes Krankenhaus.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 900 Euro.

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