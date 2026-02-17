Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Abendliche Fahrt schnell beendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.02.2026 um 23:30 Uhr konnte ein 36-Jähriger mit seinem Skoda in der Jahnstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass der Mann von seiner nicht-europäischen Fahrerlaubnis aufgrund einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in der Bundesrepublik Deutschland keinen Gebrauch machen darf. Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung konnten an diesem Tag bei dem 36-Jährigen nicht gewonnen werden. Aufgrund dieser Tatsachen wurde der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben und gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

