Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierter Lkw-Fahrer auf der Autobahn 28 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Freitag, 27. März 2026, gegen 11:40 Uhr, einen stark betrunkenen Lkw-Fahrer auf der Autobahn 28 stoppen können.

Die Zeugen waren auf der Autobahn in Richtung Oldenburg unterwegs und wurden in Höhe Deichhorst auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufmerksam, der in deutlichen Schlangenlinien gefahren wurde. Sie wählten den Notruf, folgten dem Sattelzug und ermöglichten so eine Kontrolle des Fahrers. Der 31-jährige Mann aus Belarus machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein am Kontrollort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille.

Gegen den 31-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt brachten die Beamten eine technische Sperre am Sattelzug an. Die Spedition muss nun einen Ersatzfahrer schicken, der die Fahrt mit dem mit Lebensmitteln beladenen Sattelzug fortsetzen kann.

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