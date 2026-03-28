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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Widerstand in Brake

Delmenhorst (ots)

Am 28.03.2026, um 00:11 Uhr, wollten die Beamten des PK Brake einen E-Scooter-Fahrer in der Breiten Straße in Brake kontrollieren, der trotz Dunkelheit ohne Licht fuhr und an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Nachdem der Fahrzeugführer sein Fahrzeug gestoppt hatte, erhärtete sich im Rahmen der Kontrolle der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Im Verlauf der weiteren Überprüfung flüchtete dieser dann plötzlich zu Fuß. Der Fahrer konnte im Rahmen der Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Hierbei widersetzte er sich aktiv der Festnahme.

Aufgrund der Beeinflussung durch Betäubungsmittel und der Widerstandshandlung wurde eine Blutprobe entnommen. Weiter waren die Eigentumsverhältnisse nicht zweifelsfrei geklärt, so dass der E-Scooter sichergestellt wurde.

Den Nachhauseweg musste der Beschuldigte zu Fuß antreten. Es wurde mehrere Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Lübtow, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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