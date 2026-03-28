Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei ausgelöste Brandmeldeanlagen in Mehrfamilienhäusern durch Küchenbrände

Delmenhorst (ots)

Am 27.03.2028 musste die Feuerwehr in Delmenhorst in zwei Fällen aufgrund von Küchenbränden und hierdurch ausgelösten Brandmeldeanlagen ausrücken.

Gegen 18:15 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Langen Straße aus. Hier wurde eine Herdabdeckung auf den noch eingeschalteten Herd gelegt und geriet hierdurch in Brand. Es entstand kein Gebäudeschaden und es wurde niemand verletzt.

Gegen 19:45 Uhr musste die Feuerwehr erneut ausrücken, da in einem Mehrfamilienhaus in der Pommernstraße ein Schwelbrand auf dem Küchenherd zu der Auslösung der Brandmeldeanlage geführt hat. Die Bewohner der oberen Stockwerke mussten zunächst aufgrund der Rauchentwicklung evakuiert werden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation einem Krankenhaus zugeführt. Nachdem das Objekt durch die Feuerwehr belüftet wurde, konnten die evakuierten Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

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