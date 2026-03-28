Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht auf öffentlichem Parkplatz in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am 27.03.2026, in der Zeit von 08:30 bis 09:56 Uhr, kommt es auf dem öffentlichen Parkplatz in der Lloydstraße in Nordenham zu einer Verkehrsunfallflucht. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigt im o.g. Zeitraum auf unbekannte Art und Weise, mutmaßlich aber in Folge eines Verkehrsvorgangs, einen grauen VW Golf. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Nordenham unter 04731/26940 in Verbindung zu setzen.

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