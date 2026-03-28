Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Vollbrand eines Pkw in Nordenham-Einswarden

Delmenhorst (ots)

Am 27.03.2026, gegen 16:25 Uhr, befährt ein 27-jähriger Nordenhamer mit seinem Pkw BMW die Lange Straße in Nordenham. Während der Fahrt bemerkt der Fahrzeugführer dass sein Pkw anfängt zu qualmen und stellt diesen auf dem Parkplatz des dortigen Netto-Marktes ab. Hier gerät der Pkw in der Folge in Vollbrand und wird letztlich durch die Feuerwehr Nordenham gelöscht. Abschließend wird zur Ermittlung einer Brandursache der Pkw durch die Polizei beschlagnahmt. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

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