POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am Samstag, den 21.06.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es in Mutterstadt im Bereich der Straße "An der Fohlenweide" zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand touchierte ein 42-jähriger, mit seinem Pkw, beim Ausparken einen parkenden LKW. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Durch einen Zeugenhinweis konnte der flüchtige Fahrer ermittelt werden, dieser räumte die Tat ein und rechtfertigte sich damit, keinen Schaden am Lkw festgestellt zu haben. Im Rahmen der Unfallaufnahme händigte der Unfallfahrer einen offensichtlich gefälschten Führerschein aus. Somit wurde die Strafanzeige um "Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung" erweitert und die Fälschung sichergestellt.

