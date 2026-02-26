POL-BOR: Gronau - Illegal Marihuana angebaut

Kreispolizeibehörde Borken

Eine illegale Cannabisplantage haben Ermittler der Kreispolizeibehörde Borken am Dienstagnachmittag in einem Gebäude an der Königstraße in Gronau entdeckt.

Nach Zeugenhinweisen konnten die Einsatzkräfte die Plantage in einem Hallenkomplex lokalisieren. Die Räumlichkeiten waren mit einem professionellen Belüftungs- sowie Bewässerungssystem ausgestattet. Zudem wurden offensichtlich Strom und Wasser illegal bezogen. Insgesamt stellten die Beamten 1966 erntereife Cannabispflanzen sicher. Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) Gronau sowie der Feuerwehr Gronau wurden die Pflanzen fachgerecht abgeerntet und abtransportiert. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und zu möglichen Tatverdächtigen dauern an. Die Polizei bittet daher weitere mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Königstraße gemacht haben, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu melden. (sb)

