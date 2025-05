Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Erfolgloser Fluchtversuch vor Polizeikontrolle

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Am Freitag 16.05.2025 führte das Polizeirevier Breisach in der Umkircher Straße mit mehreren eingesetzten Beamten eine Fahndungskontrolle durch. Gegen 13:50 Uhr konnte beobachtet werden, wie der Fahrer eines silbernen BMW noch vor dieser Kontrollstelle wendete und in entgegengesetzter Richtung davonfuhr. Der BMW fuhr im Weiteren an der Ampelkreuzung zur B31a an einer wartenden Autoschlange vorbei und fuhr bei Rotlicht auf die Schnellstraße in Richtung Freiburg davon. Das Fahrzeug konnte von einer Streifenwagenbesatzung eingeholt und auf dem Pendlerparkplatz bei Umkirch dann doch einer Kontrolle unterzogen werden. Im Ergebnis war festzustellen, dass der 31-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis ist, der BMW nicht zugelassen und mit einem selbstgebastelten Kennzeichen ausgestattet war. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft Freiburg zur Anzeige gebracht.

