POL-BOR: Vreden - Pkw beschädigt und davongefahren
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Ottensteiner Straße;
Unfallzeit: 23.02.2026, zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr;
Einen grauen Audi A3 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Am Montagnachmittag, zwischen 16.00 Uhr 16.20 Uhr, parkte das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ottensteiner Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne am Kühlergrill und der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
