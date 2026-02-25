POL-BOR: Bahnhof-Reken - Werkzeuge aus Sprinter entwendet
Reken (ots)
Tatort: Bahnhof-Reken, Gewerbering;
Tatzeit: zwischen 24.02.2026, 20.00 Uhr und 25.02.2026, 07.15 Uhr;
In einen Mercedes Sprinter eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Bahnhof-Reken am Gewerbering. Der Einbrecher verschaffte sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug. Aus dem Inneren entwendete er Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell