POL-BOR: Bahnhof-Reken - Werkzeuge aus Sprinter entwendet

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Werther Straße; Tatzeit: 24.02.2026, zwischen 00:30 Uhr und 01.15 Uhr; In ein Feuerwehrgerätehaus eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter in Isselburg. Der Einbrecher verschaffte sich in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu dem Inneren des Gebäudes. Nach jetzigen Erkenntnissen verließ er den Tatort, ohne Beute gemacht zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

mehr