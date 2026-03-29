Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach gefährlichem Überholvorgang auf der Autobahn 29 in Oldenburg gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der Autobahn 29 in Oldenburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Bereits am Donnerstag, 26. März 2026, gegen 11:30 Uhr, war ein 54-jähriger Mann aus dem Ammerland mit einem Lkw mit Anhänger auf der Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn unterwegs. Kurz vor der eingerichteten Baustelle in Höhe des Sprungwegs habe ihn ein grauer SUV überholt und durch zu knappes Einscheren zu einer Gefahrenbremsung gezwungen.

Wer den Vorfall beobachtet hat und nähere Angaben zum SUV oder dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

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