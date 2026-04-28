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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Großenkneten mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. April 2026, kam es gegen 08:15 Uhr auf der Vechtaer Straße in Großenkneten, im Ortsteil Ahlhorn, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines SEAT die Vechtaer Straße und beabsichtigte, im Einmündungsbereich zum Kasinowald nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er einen 31-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der den dortigen Geh- und Radweg in Richtung Ortsausgang befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es infolge des Abbiegevorgangs zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem E-Scooter.

Der 31-jährige E-Scooter-Fahrer aus Wilhelmshaven stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der 32-jährige Pkw-Fahrer aus Großenkneten blieb unverletzt.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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