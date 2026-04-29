Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Delmenhorst (ots)
Am Dienstag, 28. April 2026, gegen 10:30 Uhr kam es in Delmenhorst auf dem Bürgerkampweg zu einem Verkehrsunfall, in welcher Folge eine Person leichte Verletzungen erlitt.
Eine 43-jährige BMW-Fahrerin aus Delmenhorst parkte ihren Pkw am Fahrbahnrand und öffnete ihre Pkw-Tür. Ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr am geparkten Pkw vorbei und kollidierte mit der geöffneten Pkw-Tür. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Pedelec-Fahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.
Ein Rettungswagen übernahm die medizinische Versorgung des Mannes aus Delmenhorst.
Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell