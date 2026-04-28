PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus einem Baustellencontainer +++ Einbruch in eine Schule +++ Baumstamm in Brand gesetzt

Hofheim (ots)

1.Diebstahl aus einem Baustellencontainer, Hofheim, Diedenbergen, Casteller Straße, Freitag, 24.04.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 27.04.2026, 07:30 Uhr

(lr) Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden aus einem Container auf einer Baustelle im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen Bauutensilien entwendet. Die unbekannten Täter setzten in der Casteller Straße einen, vor dem Container stehenden, Bagger auf unbekannte Art und Weise in Betrieb und fuhren ihn von dem Container weg. Anschließend durchtrennten sie dessen Sicherungskette und entwendeten einen Winkelschleifer sowie einen Kanister Benzin und ein Stromaggregat. Daraufhin fuhren sie den Bagger wieder vor den Eingang und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizeistation in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06192) 2079-0 entgegen.

2.Einbruch in eine Schule,

Kelkheim, Fischbach, Rathausplatz, Sonntag, 26.04.2026, 10:30 Uhr bis Montag, 27.04.2026, 07:45 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagmorgen wurde in eine Schule im Kelkheimer Stadtteil Fischbach eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 10:30 Uhr und 07:45 Uhr ein Fenster des Schulgebäudes in der Straße "Rathausplatz" auf, um in einen Klassenraum zu gelangen. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizeistation in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06195) 6749-0 entgegen.

3.Baumstamm in Brand gesetzt,

Schwalbach, Sportplätze "Hinter der Röth", Montag, 27.04.2026, 18:00 Uhr

(lr) Am Montagabend wurde in Schwalbach eine Holzfigur in Brand gesetzt. Die bei den Sportplätzen im Bereich "Hinter der Röth" aufgestellte Holzfigur wurde von den Unbekannten gegen 18:00 Uhr angezündet und dadurch beschädigt. Der Feuerwehr gelang es das Feuer zu löschen.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizeistation in Eschborn unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

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