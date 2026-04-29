Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Reihenhaus in Hatten +++ Zeugen gesucht
Delmenhorst (ots)
Am Dienstag, 28. April 2026, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Reihenhaus in der Straße Am Alten Holzplatz in Hatten zu verschaffen.
Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte sich der Täter durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Haus zu verschaffen. Die Geräusche weckten die Anwohner, woraufhin der Täter vom Einbruch abließ und sich in unbekannte Richtung entfernte.
Die Polizei Wardenburg nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Wardenburg unter 04407 71635-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell