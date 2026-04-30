Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zusammenstoß zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgängerin +++ Beide Beteiligte verletzt
Delmenhorst (ots)
Am Mittwoch, 29. April 2026 gegen 10:47 Uhr, erlitten beide Beteiligte nach einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße in Delmenhorst Verletzungen.
Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 75-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pedelec den linksseitigen Geh- und Radweg der Mühlenstraße stadteinwärts. Dabei übersah er die 32-jährige Fußgängerin aus Delmenhorst, die an einer roten Ampel wartete.
Durch den Zusammenstoß erlitt der Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen, während die Fußgängerin leicht verletzt wurde.
Beide Beteiligte wurden im Anschluss durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.
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