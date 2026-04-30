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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zusammenstoß zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgängerin +++ Beide Beteiligte verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. April 2026 gegen 10:47 Uhr, erlitten beide Beteiligte nach einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße in Delmenhorst Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 75-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pedelec den linksseitigen Geh- und Radweg der Mühlenstraße stadteinwärts. Dabei übersah er die 32-jährige Fußgängerin aus Delmenhorst, die an einer roten Ampel wartete.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen, während die Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Beide Beteiligte wurden im Anschluss durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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