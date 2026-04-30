PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. April 2026 gegen 17:17 Uhr, erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Düsternortstraße in Delmenhorst leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 44-Jährige aus Delmenhorst mit ihrem VW die Düsternortstraße in Richtung der Kreuzung der Elbinger Straße mit der Straße am Stadion. Hierbei musste sie zunächst verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Danach beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen und übersah dabei einen 55-Jährigen Radfahrer aus Delmenhorst.

Dieser zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geringer Höhe.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren