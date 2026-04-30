Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. April 2026 gegen 17:17 Uhr, erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Düsternortstraße in Delmenhorst leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 44-Jährige aus Delmenhorst mit ihrem VW die Düsternortstraße in Richtung der Kreuzung der Elbinger Straße mit der Straße am Stadion. Hierbei musste sie zunächst verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Danach beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen und übersah dabei einen 55-Jährigen Radfahrer aus Delmenhorst.

Dieser zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geringer Höhe.

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