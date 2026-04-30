Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Leichtverletzter Beteiligter nach einem Verkehrsunfall in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. April gegen 19:25 Uhr, verletzte sich ein 15-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Deichgräfenstraße leicht. Eine Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der junge Mann aus Nordenham die Deichgräfenstraße in Richtung Hafenstraße mit seinem Mofa. Währenddessen wurde er von einem 34-Jährigen aus Nordenham, der mit seinem Bus unterwegs, überholt. Als der 15-Jährige jedoch unvermittelt nach links abbog, ohne dies anzuzeigen, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von 1.100 Euro.

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