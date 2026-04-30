Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Beteiligte nach Unfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. April 2026 gegen 20:05 Uhr, erlitt eine 30-Jährige leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in der Goldenstedter Straße in Wildeshausen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 39-Jähriger aus Wildeshausen mit seinem Mercedes den Südring in Fahrtrichtung Kuhtrade. Beim Abbiegen nach links in die Goldenstedter Straße übersah er dabei die von rechts kommende 30-Jährige aus Wildeshausen, die in ihrem Opel vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, an denen dadurch Sachschäden entstanden.

Die junge Frau erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

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