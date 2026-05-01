Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am 30.04.2026 zwischen 13-14 Uhr wurde ein in der Menkestraße 17 in Elsfleth geparkter grauer Ford beschädigt. Der ordnungsgemäß geparkte PKW wurde offensichtlich durch ein weiteres Fahrzeug angefahren und der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, setze sich bitte mit der Polizei in Brake in Verbindung (Tel.: 04401/9350).

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