POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Ergänzung zu Verkehrsunfall zwischen drei Beteiligten +++ Sperrung aufgehoben

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Wildeshauser Straße in Hatten am Mittwoch, 29. April 2026 gegen 07:20 Uhr, verletzte sich eine 15-Jährige aus Winkelstett leicht. Der 19-jährige Unfallverursacher aus Hatten befuhr mit seinem Volvo zum Unfallzeitpunkt die Wildeshauser Straße und beabsichtigte nach links in die Schulstraße abzubiegen. Dabei ...

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