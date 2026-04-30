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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Ergänzung zu Verkehrsunfall zwischen drei Beteiligten +++ Sperrung aufgehoben

Delmenhorst (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr, bei dem der Verursacher lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat, sind die Bergungsarbeiten abgeschlossen. Die Fahrbahn ist wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Die Sperrung wurde um 20:45 Uhr aufgehoben.

+++ Pressemitteilung von 12:15 Uhr+++

Link zur PM:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6266176

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. POK Schneidewind
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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