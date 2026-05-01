Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt mit einem Pedelec

Delmenhorst (ots)

Am 01.05.2026 gegen 01:30 Uhr meldeten Zeugen einen auffällig in Schlangenlinien fahrenden Fahrer eines Pedelecs, der von der Annenheider Straße kommend weiter auf die B75 gefahren ist. Der 47-jährige Fahrer des Pedelecs konnte letztendlich durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Pedelec mutmaßlich manipuliert worden ist, so dass dieses deutlich schneller fahren konnte. Ferner stand der Pedelec-Fahrer aus Bremen unter Alkoholeinfluss, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Pedelec sowie der Führerschein des 47-Jährigen wurden beschlagnahmt.

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