Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 02.05.2026

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Firmengebäude der Straßenmeisterei Brake mit anschließendem Diebstahl eines PKW

In der Nacht vom 30.04.2026 auf den 01.05.2026 - Tatzeitraum 21:30 Uhr bis 10:40 Uhr - hat sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf das Gelände der Straßenmeisterei Brake an der B212 begeben und im rückwärtigen Bereich der dortigen Gebäude ein Fenster aufgehebelt. Bei der Tat wurden Räumlichkeiten der Verwaltung sowie die Werkstatt durchsucht. Im Anschluss wurde ein VW ID.3 PRO S in grau entwendet, der vermutlich mit einem Originalschlüssel geführt wird. Besonders auffällig an dem Fahrzeug ist der Seitenaufdruck "Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Straßenmeisterei Brake" sowie rot-weiße Reflektoren auf der Motorhaube. Neben dem PKW wurden außerdem Baumaschinen und Werkzeug in bislang nicht bezifferbarer Höhe entwendet. Wer Hinweise zu der Tat oder zum entwendeten PKW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 zu wenden.

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