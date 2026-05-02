PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 02.05.2026

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Firmengebäude der Straßenmeisterei Brake mit anschließendem Diebstahl eines PKW

In der Nacht vom 30.04.2026 auf den 01.05.2026 - Tatzeitraum 21:30 Uhr bis 10:40 Uhr - hat sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf das Gelände der Straßenmeisterei Brake an der B212 begeben und im rückwärtigen Bereich der dortigen Gebäude ein Fenster aufgehebelt. Bei der Tat wurden Räumlichkeiten der Verwaltung sowie die Werkstatt durchsucht. Im Anschluss wurde ein VW ID.3 PRO S in grau entwendet, der vermutlich mit einem Originalschlüssel geführt wird. Besonders auffällig an dem Fahrzeug ist der Seitenaufdruck "Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Straßenmeisterei Brake" sowie rot-weiße Reflektoren auf der Motorhaube. Neben dem PKW wurden außerdem Baumaschinen und Werkzeug in bislang nicht bezifferbarer Höhe entwendet. Wer Hinweise zu der Tat oder zum entwendeten PKW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

PK Brake

Tel.: 04401/9350

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 10:36

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 02.05.2026

    Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt Am 01.05.2026, um 22:00 Uhr, wurde eine 34-jährige PKW-Fahrerin (aus Stuhr) im Reinersweg in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,70 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, der Führerschein ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 10:12

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 02.05.2026

    Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Sachschaden. 26954 Nordenham, Friedrich-Ebert-Straße Höhe Hausnummer 82 Am 02. April 2026, gegen 00.35 Uhr, befuhren zwei 16jährige Nordenhamer mit einem Leichtkraftwagen die Friedrich-Ebert-Straße, aus Richtung Hafenstraße kommend, in Richtung Blexen. In Höhe der Hausnummer 82 kam er aufgrund einer Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 11:57

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt mit einem Pedelec

    Delmenhorst (ots) - Am 01.05.2026 gegen 01:30 Uhr meldeten Zeugen einen auffällig in Schlangenlinien fahrenden Fahrer eines Pedelecs, der von der Annenheider Straße kommend weiter auf die B75 gefahren ist. Der 47-jährige Fahrer des Pedelecs konnte letztendlich durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Pedelec ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren