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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 02.05.2026

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 01.05.2026, um 22:00 Uhr, wurde eine 34-jährige PKW-Fahrerin (aus Stuhr) im Reinersweg in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,70 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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