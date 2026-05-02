Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 02.05.2026

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 01.05.2026, um 22:00 Uhr, wurde eine 34-jährige PKW-Fahrerin (aus Stuhr) im Reinersweg in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,70 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

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