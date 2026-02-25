PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Baugeräten - Polizei bittet um Hinweise

Bad Hönningen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:40 Uhr, kam es in 53557 Bad Hönningen zu einem Diebstahl von Baugeräten.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Lagerplatz gegenüber der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 214. Auf dem Gelände wurden zwei Baucontainer gewaltsam aufgebrochen. Aus den Containern entwendeten die Täter diverse hochwertige Werkzeuge und Baugeräte.

Aufgrund der Menge und des Gewichts des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass mehrere Täter vor Ort waren. Zudem dürften sie für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Darüber hinaus wurde ein Kompressoranhänger vom Lagerplatz entwendet. Das eingesetzte Fahrzeug müsste daher über eine entsprechende Anhängerkupplung verfügt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge - insbesondere größere Transporter oder Fahrzeuge mit Anhänger - im Bereich des Lagerplatzes wahrgenommen haben, sich mit der Polizei in Linz am Rhein in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644-9430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

