PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl Restaurant Moto 59 in Oberhonnefeld-Gierend

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 17.02.2026 auf den 18.02.2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Restaurant Moto 59 in Oberhonnefeld-Gierend. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 oder per Email an kineuwied@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 11:01

    POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

    Erpel, B 42 (ots) - Am Montag, den 23.02.2026, gegen 13:17 Uhr kam es in Erpel, B 42, kurz hinter dem Ortseingangsschild, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Fahrer eines dunklen Pkw, Citroen Berlingo geriet mit seiner linken Fahrzeugseite über die Fahrstreifenbegrenzung auf die Gegenfahrbahn. Nur durch die schnelle Reaktion des entgegenkommenden ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:18

    POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

    Bruchertseifen (ots) - Am Montag, 23.02.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Bruchertseifen, Koblenzer Straße, durch. Hierbei konnten 222 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:04

    POL-PDNR: Sachbeschädigung in Tiefgarage

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Sonntag, 22.02.2026, 19.00 Uhr, bis Montag, 23.02.2026, 08.00 Uhr, kam es im Bereich der Tiefgarage in Altenkirchen, Schloßplatz, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen unbekannte Täter an einer Außentür zur Tiefgarage einen Türgriff vollständig ab. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren