Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl Restaurant Moto 59 in Oberhonnefeld-Gierend

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 17.02.2026 auf den 18.02.2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Restaurant Moto 59 in Oberhonnefeld-Gierend. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 oder per Email an kineuwied@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell