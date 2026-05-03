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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 03.05.2026

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall in Folge Trunkenheit in Brake.

Am Abend des 02.05.26 befährt ein 63-jähriger Braker mit seinem PKW die Straße Norderfeld in südlicher Richtung von der B212 kommend. In einer leichten Linkskurve kommt er alkoholbedingt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert in der Folge mit einem Baum. Beim Unfall wird er leicht verletzt. Ein Atemalkohotest ergibt einen Wert von 1,67 Promille. Ebenso gibt er an während der Fahrt sein Mobiltelefon bedient zu haben. Die Schäden am PKW und am Baum werden auf 3.000 Euro geschätzt. Dem Braker wurde ein Strafverfahren eröffnet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

PK Brake

Tel.: 04401-9350

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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